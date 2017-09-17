Siirt ve Hakkari'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

2017-09-17 20:44 | www.trend.az | 2

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 12 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Hakkari Valiliği de Alandüzü Nirik Deresi bölgesinde çıkan çatışmada bir teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Silopi'de ise 4 terörist teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları düzenledikleri peş peşe hava herekatları ile terör örgütüne ağır darbe vurdu. TSK'dan yapılan açıklamda Siirt'in Eruh ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirlidi. Hakkari kırsalına yapılan hava harekatında ise üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist öldürüldü.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve İl Emniyet Müdür Vekili Sedat Özcan ile Valilikte düzenlediği basın toplantısında operasyona ilişkin bilgi verdi. Atik, yapılan çalışmalar sonucunda dün terör örgütü PKK mensuplarından oluşan iki farklı grubun büyük bir saldırı hazırlığı için Eruh ilçesi kırsalında toplantı yapacağı bilgisi üzerine söz konusu bölgede operasyon başlatıldığını söyledi. Atik, bölgede arama faaliyetinin devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "3. Komando Tugay Komutanlığı başkanlığında oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi koordinesinde jandarma özel harekat timleri, güvenlik korucuları ve 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar tarafından insansız hava aracı (İHA) destekli müşterek operasyon kapsamında 14 kişi olduğu değerlendirilen örgüt mensuplarının tespit edilmesine müteakip F-16'larla yapılan hava harekatında şu ana kadar 2'si kadın 9 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 M-16, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, kanas ile el yapımı patlayıcı, el bombası ve mühimmat dolu çantalar ele geçirildi. Terörle mücadeledeki kararlılık artarak devam edecektir."

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirlidiği haberinin ardından bir gelişme daha yaşandı. Yapılan basın açıklamasıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Eylül 2017 günü Eruh ilçe kırsalında büyük bir eylem hazırlığında bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH timleri, Güvenlik Korucuları ve 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar ile İnsansız Hava Araçları (İHA) destekli müşterek operasyonda; (14) kişi olduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü gurubunun tespit edilmesine müteakip, F-16’larla yapılan hava harekatı neticesinde: (3) terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiş olup, böylece etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı (12)’ ye ulaşmıştır.

Bölgede geniş çaplı operasyon ve arama/tarama faaliyetleri devam etmektedir.

Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yine bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan dört terörist ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.Silopi'deki operasyonlarda iki el yapımı patlayıcıyı imha eden güvenlik güçleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonda ise bir sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi, bir el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

Hakkari Valiliği Alandüzü Nirik Deresi bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kaynak: Milliyet