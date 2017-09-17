Турция передислоцировала к сирийской границе 80 единиц бронетехники

2017-09-17 20:53 | www.trend.az | 6

Турция продолжает передислоцировать военную технику на границу с Сирией, в провинцию Хатай по железной дороге доставлено около 80 бронированных военно-транспортных средств, сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что бронетехника стянута из района Люлебургаз провинции Кыркларели на северо-западе страны.

В июле министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара не исключает проведения военной операции в сирийском Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона, который находится под контролем сил самообороны сирийских курдов. Турция считает сирийские курдские формирования связанными с запрещенной в стране террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).