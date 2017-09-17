Семья из четырёх человек погибла при крушении самолёта в США

2017-09-17 21:20 | www.oxu.az | 5

Семья из четырёх человек погибла при крушении легкомоторного самолёта Cirrus SR22 в США. На борту рухнувшего судна находились двое взрослых и два ребёнка.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Associated Press.

Самолёт разбился примерно в 270 километрах к западу от Денвера, штат Колорадо. Он направлялся из города Форт-Коллинс на западе штата в Моав (штат Юта).

В настоящее время уполномоченные ведомства проводят расследование инцидента.

Личности погибших не разглашаются. Причины произошедшего пока не известны.

Н.О.