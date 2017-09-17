В Новгородской области России при пожар в жилом доме погибли четыре человека

2017-09-17 22:11 | www.trend.az | 6

Следственные органы проводят проверку по факту гибели троих малолетних детей и женщины во время пожара в жилом доме в Новгородской области, передает РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК РФ.

"17 сентября в селе Поддорье Новгородской области произошло возгорание одной из квартир жилого одноэтажного дома. Во время пожара погибла женщина и трое ее малолетних детей", - говорится в сообщении.

Следователи регионального следственного управления выехали на место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Проведение проверки взято на контроль руководителем регионального следственного управления.