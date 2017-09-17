Красочный праздник культуры и спорта Кореи в Азербайджане (ФОТО)

2017-09-17 22:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошел красочный праздник культуры и спорта Кореи под названием «AURA KOREYA» и под девизом «Arirang - Azərbaycanın qəlbini coşdur!», приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Республикой Кореей, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано посольством Кореи в Азербайджане и Азербайджано-Корейской ассоциацией культурного обмена СЕБА (Сеул-Баку).

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, дипломатических миссий, различных общественных организаций.

В концертной программе приняли участие около восьмидесяти мастеров культуры и спорта Республики Корея. Гостям было представлено театрализованное красочное представление фольклорного искусства Кореи, показ моды национальных костюмов Handok Fashion, выступление танцоров, вокалистов и барабанщиков, уникальное мастерство тхэквондистов Kukkiwon. Был представлен промо-ролик XXIII Зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан. В праздничном вечере также приняли участие азербайджанские танцоры и исполнители – детский коллектив «Azəri İnciləri», Государственный ансамбль песни и танца име6ни Фикрета Амирова и трио-мугама под управлением заслуженного артиста Сахиба Пашазаде. Выступление артистов и спортсменов неоднократно сопровождалось овациями зрительного зала.

Посол Республики Корея Ким Чанг Гю в своем выступлении подчеркнул высокий уровень взаимоотношений между Азербайджаном и Кореей в политической, экономической и культурной жизни. Глава дипмиссии отметил, что проводимое мероприятие, а также другие реализованные проекты являются символом дружбы между народами, способствуют дальнейшему развитию связей между странами. Посол выразил искреннюю признательность за теплый прием деятелей культуры и спорта из Кореи, поблагодарил зрителей, особо отметил роль председателя СЕБА Рухангиз Гейдаровой в проведении праздничного вечера.

Ярким украшением вечера стало исполнение азербайджанскими музыкантами композиции «Ариран» - одной из наиболее популярных и известных народных песен в Корее, а корейскими музыкантами – азербайджанской народной песни «Сары гялин».

В заключении праздничного вечера азербайджанские и корейские артисты вышли на сцену, исполнили композицию «Panqut - Shinmyon», представили совместные танцы, развернув государственные флаги двух стран, а зрители стоя приветствовали, одаривали цветами и нескончаемыми аплодисментами.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)