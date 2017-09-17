Сын боксера ударил соперника отца в пах на взвешивании - ВИДЕО

2017-09-17 22:50 | www.oxu.az | 5

Сын британского боксера Билли Джо Сондерса ударил в пах соперника отца — американца Вилли Монро-младшего.

Как передает Oxu.Az, видео появилось в Instagram-аккаунте tsn_official.

Инцидент произошел на взвешивании перед поединком. Когда соперники начали позировать фотографам, Монро положил руку на голову сына Сондерса, а тот ударил его. Мальчика увели со сцены, американец не пострадал.

28-летний Сондерс провел 28 боев в профессиональной карьере, выиграв все 28 (12 нокаутом). В активе 30-летнего Монро 21 победа (6 нокаутом) при двух поражениях.

Н.О.