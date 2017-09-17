Стали известны имена пострадавших при аварии в Шамкире - ОБНОВЛЕНО

2017-09-17 22:48 | www.apa.az | 6
Стали известны имена пострадавших ДТП в селе Сабиркенд Шамкирского района.
Как передает западное бюро АПА, это жители поселка Зейям Шамкирского района Гашимов Али Гасан оглу (1948г.р.) и Камранлы Али Теймур оглу (1941 г.р.). В момент ДТП в автомобиле находился еще один человек, он не пострадал.
Пострадавшие помещены в ЦРБ Шамкирского района. По факту ведется расследование.
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21:30
В селе Сабиркенд Шамкирского района произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро АПА, автомобиль ВАЗ 2106 на высокой скорости врезался в дорожное препятствие.
Получивший травмы различной степени тяжести водитель и пассажир автомобиля помещены в ЦРБ Шамкирского района. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту ведется расследование.