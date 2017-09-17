Береговая охрана Ливии за неделю спасла более 3 тыс. беженцев

2017-09-17 23:09 | www.trend.az | 4

Более 3 тыс. беженцев были спасены силами береговой охраны Ливии в период с 11 по 17 сентября в ходе 12 отдельных спасательных операций у побережья на северо-западе страны, передает ТАСС.

Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP со ссылкой на официального представителя ВМС Ливии генерала Аюба Касема.

"С понедельника по пятницу береговой охране Ливии в ходе девяти операций удалось спасти 2082 нелегальных мигранта различных национальностей", - отметил он.

По данным представителя ливийских властей, продолжает агентство, 1047 человек были спасены в субботу в результате еще трех отдельных спасательных мероприятий. Как отмечает агентство, большинство операций были проведены близ городов Эз-Завия (45 км к западу от Триполи) и Сабрата (70 км к западу от столицы).