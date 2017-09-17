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Robot ilk dəfə simfonik orkestrə dirijorluq edib – VİDEO

2017-09-17 23:20 | www.oxu.az | 5

İki əlli YuMi adlı robot İtaliyanın Piza şəhərində simfonik orkestrə dirijorluq edib.

Oxu.Az lenta.ru-ya istinadən xəbər verir ki, konsert Verdi teatrında baş tutub. Robotu tenor Andrea Boçelli “dəvət edib”.

Robotun dirijorluq etdiyi Lukka şəhərinin orkestri, Cuzeppe Verdinin “Riqoletto” operasından La donna è mobile, Cakomo Puççininin “Canni Skikki” operasından O mio babbino caro ariyalarını, həmçinin Pyetro Maskanyinin “Cavalleria rusticana” operasından pasaj ifa edib.
 

E.C.

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