Robot ilk dəfə simfonik orkestrə dirijorluq edib – VİDEO

2017-09-17 23:20 | www.oxu.az | 5
İki əlli YuMi adlı robot İtaliyanın Piza şəhərində simfonik orkestrə dirijorluq edib.
Oxu.Az lenta.ru-ya istinadən xəbər verir ki, konsert Verdi teatrında baş tutub. Robotu tenor Andrea Boçelli “dəvət edib”.
Robotun dirijorluq etdiyi Lukka şəhərinin orkestri, Cuzeppe Verdinin “Riqoletto” operasından La donna è mobile, Cakomo Puççininin “Canni Skikki” operasından O mio babbino caro ariyalarını, həmçinin Pyetro Maskanyinin “Cavalleria rusticana” operasından pasaj ifa edib.