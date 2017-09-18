Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы по баскетболу

2017-09-18 00:32 | www.apa.az | 4

Сборная Словении завоевала золото чемпионата Европы по баскетболу, который завершился в Стамбуле.

Как передает АПА cо ссылкой на ТАСС, в финале словенцы победили сербов со счетом 93:85.

Команда Словении впервые в истории одержала победу на крупном международном турнире. Ранее словенцы не завоевывали медалей Евробаскета. Бронзовым призером стала сборная Испании, победившая в матче за третье место команду России со счетом 93:85.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке, все игры плей-офф принимал Стамбул.