В Москве из торгового центра эвакуировали три тысячи человек

2017-09-18 00:41 | www.trend.az | 4

Примерно 2 тысячи человек эвакуированы в воскресенье вечером из ТЦ "Охотный ряд" в центре Москвы, еще тысячу человек эвакуировали из торгового центра "Хорошо" в САО, передает РИА Новости.



"Анонимные звонки об угрозе взрыва: ЦАО, Манежная площадь, дом 1, ТЦ "Охотный Ряд" -- эвакуировано 2 тысячи человек, САО, Хорошевское шоссе, дом 27 (ТРЦ "Хорошо") - эвакуирована тысяча человек", - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, эвакуирован ТЦ "РИО", расположенный по адресу Ленинский проспект, дом 109. Однако количество выведенных из него человек собеседник агентства не уточнил.