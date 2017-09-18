Президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил открытыми V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам (ФОТО)

2017-09-18 01:17 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана выступил с речью в воскресенье на церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, передает Trend.

Глава государства сказал, что в декабре 2010 года в Эль-Кувейте был подписан двусторонний документ между Олимпийским комитетом Туркменистана и Олимпийским Советом Азии о проведении в 2017 году в Туркменистане Азиатских игр.

"Не будет преувеличением сказать, что за прошедший период в Туркменистане проделана колоссальная работа по подготовке к достойному проведению Игр, - отметил Президент. - В Ашхабаде построен Олимпийский городок. Его общая проектная стоимость составляет почти 5 миллиардов долларов США. В городке, занимающем площадь в 157 гектаров, возведено около 40 объектов, в том числе 16 спортивных сооружений для проведения соревнований национального и международного уровня по различным видам спорта", - сказал президент.

"Этот комплекс включает в себя крытые и открытые бассейны для плавания и прыжков в воду, а также две тренировочные площадки и 10 теннисных кортов. Здесь имеются площадки для боулинга, бадминтона и настольного тенниса, крытый велотрек, многопрофильные спортивные площадки с беговыми дорожками, тренировочные площадки и залы для футбола, лёгкой атлетики, фехтования и бокса, игровых видов спорта, гимнастики, а также оснащённый новейшим оборудованием медицинский реабилитационный центр.

По всему периметру комплекса проходят велосипедные и беговые дорожки. Здесь создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения удобств спортсменам и зрителям.

В числе этих объектов можно указать жилые комплексы, культурные и торговые центры, гостиницы, рестораны, магазины, предприятия бытового обслуживания и автостоянки, а также пешеходные переходы и монорельсовую дорогу.

За этот период, помимо формирования инфраструктурных объектов, проведены различные спортивные мероприятия, подтвердившие полную готовность нашей страны к проведению V Азиатских игр.

В ходе подготовки к Азиаде большое внимание уделялось и информационному обеспечению. В нашей стране были проведены крупные международные спортивные медиафорумы, выставки и конференции. Эти мероприятия, организованные при участии представителей десятков стран мира, широко освещались в национальных и международных средствах массовой информации.

5 мая 2016 года в окрестностях Ашхабада, у стен крепости Ниса – столицы древнего Парфянского государства, включённой в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, – был дан старт беспрецедентному конному пробегу по случаю начала 500-дневного отсчёта до V Азиатских игр.

Участники конной эстафеты пронесли по территории страны Государственный флаг Туркменистана, флаг Олимпийского Совета Азии и факел Азиады, побывали в самых отдалённых уголках нашего суверенного государства, что явилось олицетворением всенародного участия в этом спортивном празднике, - продолжил глава государства.

В ходе подготовки к V Азиатским играм накоплен позитивный опыт сотрудничества с международным спортивным сообществом, эффективный запас знаний, и мы готовы поделиться этим опытом с организаторами будущих соревнований.

Хочу выразить искреннюю признательность всем нашим зарубежным друзьям и партнёрам за оказанную в подготовительный период неоценимую помощь и содействие, - подчеркнул глава государства.

V Азиатские игры 2017 года и по составу участников, и по числу спортивных дисциплин имеют особый характер. И поэтому вовсе неудивительно, что в связи с этими Играми часто используется слово «впервые».

Они впервые проводятся в государстве, представляющем Центральную Азию. Уверен, что этот фактор придаст мощный импульс развитию спорта в нашем регионе.

Впервые в истории этих соревнований, помимо делегаций Азиатского континента, в них примут участие и спортсмены из 19 государств Океании. В общей сложности 65 команд будут состязаться по 21 виду спорта.

Предметом особой гордости является то, что впервые в Азиатских играх участвует и спортивная команда беженцев.

Руководствуясь высокими гуманистическими идеалами олимпийского движения, Туркменистан предложил проект совместной Декларации о поощрении большого вклада олимпийской команды беженцев в дело укрепления мира и безопасности. Этот проект будет представлен на рассмотрение предстоящей в Женеве 36-й сессии Совета по правам человека, - отметил туркменский лидер.

Сегодня развитие международного сотрудничества стало одним из приоритетных направлений проводимой Туркменистаном внешней политики. В рамках этой работы наша страна поддерживает и последовательно расширяет взаимодействие с Международным Олимпийским Комитетом, Олимпийским Советом Азии, Международным бюро ООН по спорту на благо развития и мира, Межправительственным комитетом ЮНЕСКО по физической культуре и спорту, Всемирной организацией здравоохранения, международными и региональными организациями по видам спорта.

В целях защиты чистоты спорта Туркменистан на регулярной основе сотрудничает с Всемирным антидопинговым агентством.

В дни пребывания здесь вы в полной мере убедитесь в том, как преобразился Ашхабад, какие прекрасные спортивные сооружения построены в нашей стране, причём, не только в столице, но и во всех велаятах. И это, конечно, не случайно, ибо развитие физкультуры и спорта провозглашено одним из важнейших приоритетов нашей государственной политики, - сказал глава государства.

В современном мире спорт должен быть значимой составляющей международного сотрудничества, внося весомый вклад в формирование атмосферы доверия и взаимопонимания. Спортсмены – послы мира. Своим мастерством и умением они в честном соперничестве утверждают принципы олимпийского движения, служат для молодёжи примером в формировании активной, созидательной жизненной позиции, дружественного и уважительного отношения к другим народам.

Безусловно, такие соревнования, как V Азиатские игры, – это большой праздник и для спортсменов, и для миллионов людей, поэтому зрительская аудитория десятков государств планеты будет с огромным интересом следить за этими состязаниями, - выразил уверенность глава государства.

Для нас большая честь – принимать представителей десятков государств и народов. Мы с полным основанием можем констатировать, что делегирование Туркменистану права провести эти Игры является плодом последовательной реализации нашей страной миролюбивой, нейтральной, конструктивной и поистине добрососедской внешней политики.

Действительно, уважение мира, дружбы, сотрудничества, всех народов, их культур, обычаев и традиций стало для Туркменистана неотъемлемой частью национального самосознания. Мы широко внедряем эти понятия во все направления нашей международной деятельности, в том числе и в сферу спорта", - сказал президент Туркменистана.

Он сказал, что туркменская сторона сделает всё необходимое для проведения на высочайшем уровне V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, приложим максимум усилий, чтобы все участники этих Игр почувствовали на туркменской земле гостеприимство и радушие народа.

(Автор: Эльчин Гусейнов)