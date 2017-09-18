Иракский Курдистан отказался переносить референдум о независимости

2017-09-18 01:23 | www.apa.az | 7

Высшая комиссия по проведению референдума о независимости в Иракском Курдистане отвергла альтернативное плебисциту предложение западных стран.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении избирательного органа.

"Эти предложения не содержат гарантии, которые устроили бы жителей региона. Референдум пройдет в ранее назначенный срок", — говорится в сообщении.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают голосование незаконным, против его проведения проголосовал парламент. На этой неделе представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани выдвинули альтернативное предложение, призвав перенести плебисцит.