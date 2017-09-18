Тропический шторм "Мария" в Атлантическом океане усилился до урагана

2017-09-18 02:26 | www.trend.az | 7

Тропический шторм "Мария", сформировавшийся в минувшие выходные в Атлантическом океане, усилился до урагана, приближаясь к Малым Антильским островам, передает РИА Новости со ссылкой на Центр предупреждения ураганов США.



По его данным, в настоящий момент ураган продвигается на северо-западном направлении со скоростью почти 24 километра в час, находясь в 225 километрах к северо-востоку от острова Барбадос. Как сообщают синоптики, максимальная скорость порывов ветра достигает 120 километров час.

В начале сентября над Атлантикой образовался тропический шторм "Хосе". Позже он усилился до урагана первой категории, но затем ослаб. В настоящее время ураган "Хосе" находится недалеко от восточных берегов США и движется в северном направлении. В четверг метеорологи предупредили, что "Хосе" может усилиться к выходным.