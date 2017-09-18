Назначен новый главный тренер сборной Румынии

2017-09-18 03:09 | www.apa.az | 6

Новым главным тренером сборной Румынии стал Космин Контра.

Как передает АПА, об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Румынии.

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан на два года. На этом посту Контра сменил немецкого специалиста Кристофа Даума. 63-летний Даум возглавил румынскую национальную команду летом 2016 года. Под его руководством румыны в 8 матчах отборочного турнира ЧМ-2018 в группе Е набрали 9 очков и потеряла шансы на выход в финальную часть.