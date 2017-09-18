В Японии из-за тайфуна "Талим" один человек погиб, 35 пострадали

2017-09-18 05:41 | www.apa.az | 5

По меньшей мере один человек погиб, еще 35 пострадали в Японии в результате удара тайфуна "Талим".

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, , еще трое числятся пропавшими без вести.

Наиболее сильному воздействию стихии подверглись острова Кюсю и Сикоку, где в ряде районов произошел сход оползней, а из-за обильных осадков, количество которых в течения суток достигло 300-500 мм, десятки домов оказались временно подтоплены.

Тайфун также привел к нарушению транспортного сообщения. Местные авиаперевозчики в понедельник отменили 262 внутренних рейса. Сейчас "Талим" находится в Японском море и продвигается в направлении северного японского острова Хоккайдо.