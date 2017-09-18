Cостоялась встреча между Лавровым и Тиллерсоном

2017-09-18 06:44 | www.apa.az | 4

В Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», беседа глав внешнеполитических ведомств двух стран длилась 45 минут. Как отмечается, она состоялась по инициативе американской стороны и имела неформальный характер.

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и урегулирование ситуации в Украине. Переговоры проходили в постоянном представительстве РФ при ООН без представителей СМИ.