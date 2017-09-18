Южная Корея и США проведут в октябре маневры с участием атомного авианосца

2017-09-18 07:03 | www.trend.az | 7

Республика Корея и Соединенные Штаты проведут в начале октября маневры с участием американского авианосца в ответ на ракетно-ядерную угрозу со стороны КНДР, передает РИА Новости. Как сообщило в понедельник агентство Yonhap, соответствующий доклад южнокорейского министерства национальной обороны представлен в Национальном собрании (парламенте) страны.

Отмечается, что со стороны США в маневрах примет участие ударная группа ВМС во главе с атомным авианосцем Carl Vinson или Ronald Reagan. Не исключено, что к учениям присоединится также Япония, добавляет Yonhap.

КНДР провела 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна.

Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Оно было проведено всего через четыре дня после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении КНДР после осуществленного ею 3 сентября шестого ядерного испытания.