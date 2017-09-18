СМИ узнали национальности подозреваемых в теракте в лондонском метро

2017-09-18 07:22 | www.trend.az | 7

Задержанные по подозрению в причастности к теракту в лондонском метро, предположительно, являются беженцами из Ирака и Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.



В субботу в районе порта Дувр британские полицейские задержали в связи с терактом 18-летнего молодого человека. Позднее в тот же день правоохранители Лондона задержали 21-летнего мужчину в районе Хаунслоу.

По данным Telegraph, задержанный 18-летний молодой человек, чье имя не называется, приехал в Великобританию из Ирака несколько лет назад. Второй, 21-летний подозреваемый по имени Яхья Фаррух является выходцем из Сирии, сообщает издание.

Оба задержанных воспитывались в семье у пожилой пары Пенни и Рона Джонсов, пишет газета. Как отмечается, чета известна в Великобритании тем, что значительную часть жизни занималась воспитанием сотен чужих детей. В 2009 году королева Елизавета II наградила пару орденами кавалеров Британской империи.