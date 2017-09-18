Полиция сообщила о беспорядках в Сент-Луисе, где третий день проходят акции протеста

2017-09-18 07:45 | www.trend.az | 5

Сотни людей принимают участие в воскресенье в акциях протеста в Сент- Луисе (штат Миссури) после того, как суд признал невиновным бывшего полицейского, застрелившего темнокожего, передает ТАСС. По данным правоохранительных органов, в городе вспыхнули беспорядки, проводятся аресты.

"Поступают сообщения о значительном ущербе общественному имуществу", - гласит запись, сделанная на странице полицейского управления Сент-Луиса в Twitter. По словам стражей порядка, некоторые протестующие "бьют окна" и "сеют хаос" на нескольких улицах города. "Полиция отдала приказ немедленно разойтись. Это больше не мирный протест", - отметили в управлении.

Там проинформировали, что к месту происшествия прибыли сотрудники сил безопасности в специальной защитной экипировке для того, чтобы разогнать толпу. "Произведено несколько арестов в связи с беспорядками", - говорится в сообщении. мужчины

Акции протеста в Сент-Луисе, вызванные оправданием в пятницу судом бывшего сотрудника полиции Джейсона Стокли, который застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита, проходят уже третий день. В пятницу и субботу поначалу мирные демонстрации под вечер также выливались в беспорядки.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/4569539