Минтранс Турции огласил инвестиции в железнодорожный сектор страны

2017-09-18 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в улучшение железнодорожной инфраструктуры Турции за последние 15 лет превысили 60 миллиардов лир. Об этом сообщили Trend в пятницу в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

Часть этих капвложений, как отметили в министерстве, была направлена на обновление железных дорог.

В Минтрансе не исключили возможности увеличения в следующем году объёма инвестиций в транспортный сектор страны.

Эти мероприятия осуществляются в рамках плана правительства Hedef 2023 (Цель 2023).

"В городах, где число населения превышает 100 тысяч человек, система управления транспортом будет полностью переведена в электронный формат", - сказали ранее в министерстве.

В министерстве отметили, что для снижения парниковых газов будут поощрены продажа малолитражных транспортных средств, а также автомобилей с гибридными двигателями.

"Для расширения использования транспортных средств с гибридным и электрическим двигателем будут снижены налоги. Также в каждом крупном городе будет построено не менее 150 километров велосипедных дорог", - отметили в министерстве.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu