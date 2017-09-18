В Мексике бандиты переоделись в военную форму и напали на военнослужащих

2017-09-18 08:30 | www.trend.az | 4

Восемь бандитов, переодетых в военную форму, и один военнослужащий погибли в перестрелке в мексиканском штате Герреро, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.



По данным представителя группы по координации безопасности Герреро Роберто Альвареса Эредии, бандиты напали на военных в районе муниципии Телолоапан поздно вечером в субботу, когда те вели патрулирование. Солдаты ответили огнем.

"На месте были изъяты два автомобиля, раскрашенные под военные, оружие и военная форма", - говорится в сообщении Эредии в Facebook. Он добавил, что один из солдат получил ранения и позднее скончался.