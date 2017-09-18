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Cостоялась встреча между Лавровым и Тиллерсоном

2017-09-18 08:54 | www.oxu.az | 4

В Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

 Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, беседа глав внешнеполитических ведомств двух стран длилась 45 минут. Как отмечается, она состоялась по инициативе американской стороны и имела неформальный характер.

 Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и урегулирование ситуации в Украине. Переговоры проходили в постоянном представительстве РФ при ООН без представителей СМИ.

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