SİHA'lar vurdu, ihanet örgütleri birbirine girdi

2017-09-18 08:55 | www.trend.az | 1

Terör örgütü PKK altında ‘Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ (HBDH) adıyla toplanan sol terör örgütleri, son bir ayda 183 kayıp verdi. Kayıplar yüzünden anlaşmazlığa düşen çeteler çökme noktasına geldi

Güvenlik birimlerinin hazırladığı rapora göre, Türkiye'ye karşı saldırı kapsamında terör örgütü PKK şemsiyesi altında bir araya gelen 10 terör örgütünün oluşturduğu sözde Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adlı ihanet konseyi çöktü. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi hazırlıklarını yürüttüğü sırada, 16 Mart 2016'da oluşturulan konseyin, son dönemde verdiği kayıplar üzerine birbirlerine düştüğü vurgulandı. Özellikle SİHA'ların kullanıldığı nokta operasyonlarla kritik isimlerini kaybeden aralarında Devrimci Karargah, MLKP ve TKP/ML gibi örgütlerin yer aldığı şer ittifakının bu kayıplardan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuğu bildirildi. Son 1 ayda SİHA'ların desteğinde gerçekleştirilen 5 bin 147 operasyonla 117 teröristin etkisiz hale getirildi kaydedildi. Rapora göre FETÖ'nün Ocak 2016'da darbe girişimi için düğmeye basmasından 2 ay sonra da terör örgütü PKK harekete geçti.

FETÖ İLE EŞZAMANLI DÜĞMEYE BASTILAR

Bölücü terör örgütünün Yürütme Komitesi Üyesi "Abbas" kod adlı Duran Kalkan 12 Mart 2016'da Kandil'de basın toplantısı düzenleyerek sözde Halkların Birleşik Devrim Hareketi'ni (HBDH) ilan etti. Terör örgütü PKK şemsiyesi altında kurulan ihanet konseyinde TKP/ML, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-L, TİKB, DKP, Devrimci Karargâh, MLKP ve Proleter Devrimciler Koordinasyonu adlı sol örgütler yer aldı.

SİHA'LAR OYUNU BOZDU

Kapsamlı operasyonlarına Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) da dahil edildi. HBDH tarafından Giresun'da Çaldağ Jandarma Karakolu'na, Tunceli Ovacık, Gümüşhane Torul, Trabzon Maçka ilçelerinde güvenlik güçlerine yönelik hain saldırılar düzenlendi.

183 TERÖRİST ETKİSİZ

PKK'nın çatı örgütüyle özellikle Karadeniz'de Trabzon ile Artvin, Akdeniz'de Hatay illerinin yanı sıra Güneydoğu bölgesinde ise Suriye sınırındaki üslenme noktaları ile sığınakları hedef alındı. Özellikle son bir ayda düzenlenen 5 bin 147 operasyonda toplamda 183 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 117'sinin ölü, 18'inin sağ ele geçirildiği, 48'inin ise teslim olduğu ifade edildi. Verilen kayıplara bağlı ortaya çıkan anlaşmazlıklar ise örgüt bileşenlerini birbirine düşürdü.

Sabah