В Хырдалане сбивший пешехода водитель сбежал из больницы – ФОТО

2017-09-18 09:14 | www.oxu.az | 4

В Абшеронском районе водитель, по вине которого погиб пешеход, сбежал из больницы.

Как передает Oxu.Az, авария со смертельным исходом произошла в Хырдалане.

На проспекте Гейдара Алиева 25-летний Орхан (фамилия пока неизвестна) на своем автомобиле «Mercedes» с госномерами 99-CP-033 насмерть сбил переходившую дорогу Самаю Агазаде 1971 г.р. Затем автомобиль врезался в забор на обочине дороги.

Водитель с открытой черепно-мозговой травмой был доставлен в Городской клинический медицинский центр №1. Однако во время оказания первой медицинской помощи пострадавший сбежал через окно.

В настоящее время сотрудники Управления полиции Абшеронского района ведут розыски водителя.

А.С.

