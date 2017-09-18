Maduro: "Mən Stalinə oxşayıram"

2017-09-18 09:18 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

Venesuela prezidenti Nikolas Maduro hesab edir ki, onunla İosif Stalin arasında oxşarlıq var. Trend-in məlumatına görə, o, belə bir fikirlə yerli "Venezolana de Televisión" telekanalında "Maduro ilə bazar günü" verilişinin efirində çıxış edib.

Venesuela prezidenti deyib: "Elə adamlar var ki, məni Karibin Stalini hesab edirlər. Və mən ona oxşayıram. Bir mənə profildən baxın".

Daha sonra o, əlavə edib: "Bəzən güzgüdə özümə baxır və özümü Stalinə oxşadıram".