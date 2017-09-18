Турция готовится к новой военной операции в Сирии – СМИ

2017-09-18 09:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция готовится к новой военной операции в Сирии совместно со Свободной сирийской армией (ССА), пишут в понедельник турецкие СМИ.

Как ожидается, в первом ее этапе будут участвовать более 5 тысяч бойцов ССА.

О конкретной дате начала новых военных операций в Сирии не сообщается.

Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что Вооруженные силы страны приведены в полную боеготовность в связи с ожидаемыми в Сирии новыми военными операциями против террористической организации YPG.

В настоящее время на границе с Сирией дислоцируется около 25 тысяч турецких военных.

По данным СМИ, Турция может приступить к новым военным операциям в сирийских районах Тель-Абьяд, Африн, Тель-Рифат и Манбидж.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Напомним, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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