В Мексике бандиты в военной форме напали на военнослужащих

2017-09-18 09:39 | www.oxu.az | 5

Восемь бандитов, переодетых в военную форму, и один военнослужащий погибли в перестрелке в мексиканском штате Герреро.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили местные власти.

По данным представителя группы по координации безопасности Герреро Роберто Альвареса Эредии, бандиты напали на военных в районе муниципии Телолоапан поздно вечером в субботу, когда те вели патрулирование. Солдаты ответили огнем.

"На месте были изъяты два автомобиля, раскрашенные под военные, оружие и военная форма", - говорится в сообщении Эредии в Facebook. Он добавил, что один из солдат получил ранения и позднее скончался.

Н.О.