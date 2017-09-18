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Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatı başladı (Fotoğraf)

2017-09-18 10:10 | www.trend.az | 1

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki yıllık askeri işbirliği planına kapsamında , iki ülkenin Hava Kuvvetlerinin katılımıyla ortak taktik uçuş tatbikatları "TurAz Kartalı 2017" başladı.

Azerbaycan'da 18 Eylül'de başlayacak tatbikatta, iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş, C-130 Hercules nakliye uçakları, CASA CN-235 uçakları, Mi-35, Mi-17 ve Sikorski S-70 savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alacak.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra uçak ve helikopterlerden belirlenen hedeflere atışların yapılacağı tatbikat 30 Eylül'e kadar devam edecek.

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