В Баку впервые состоится экстремальный забег с препятствиями

2017-09-18 10:06 | www.apa.az | 3

23 сентября при организационной поддержке Гилан Холдинг (Gilan Holding), Министерства по Чрезвычайным Ситуациям, Министерства Молодежи и Спорта, Национального Олимпийского Комитета на территории учебного центра МЧС пройдёт первый в Баку экстремальный забег с препятствиями.

Проект, получивший название «Mubarizler», предлагает всем любителям экстрима кардинально новый формат активного отдыха – забег по пересечённой местности с преодолением препятствий.



Препятствия специально сконструированы таким образом, чтобы участники задействовали все группы мышц при преодолении трассы. Среди препятствий «Mubarizler»: «рукоходы», практически отвесные стены, по которым надо взобраться по канату, прыжки с 5-метровой высоты в воду, горки, перенос тяжестей и множество других. Большая часть препятствий – конструкции, выполненные из дерева и металла.



Попробовать силы можно как в командном забеге по 5-километровому маршруту, так и на практически 10-километровой трассе с 42 препятствиями.



Выбравшие более сложный маршрут становятся участниками чемпионата проекта, где на кону будет стоять призовой фонд в размере 30 000 манат – его разделят между собой занявшие первые 10 мест.



Для обоих форматов предусмотрена парковка, фан-зона со спортивными и развлекательными активностями, концертная программа, душевые и раздевалки.

Принять участие в забеге может любой желающий, вне зависимости от спортивной подготовки – достаточно зарегистрироваться на сайте mubarizler.az.

Гонки с препятствиями сейчас популярны во всём мире и постепенно становятся новым видом спорта, потеснив с пьедестала классические спортивные дисциплины.



Это уникальный шанс стать частью суперпопулярного тренда, отлично провести время на настоящем фестивале спорта и здоровья, познакомиться и пообщаться с единомышленниками.



Информационную поддержку проекту окажет агентство APA.



Более подробную информацию о забеге можно получить на сайте и в социальных сетях проекта.