Газоперерабатывающий завод в этом году переработал 1,7 млрд. кубометров газа

2017-09-18 10:07 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил директор завода Агшин Пашаев. По его словам, после переработки объем очищенного сданного природного газа составил 1 млрд. 648,8 млн. кубометров. А.Пашаев добавил, что фактическая среднегодовая производственная мощность завода была использована на 63%: «От переработки природного газа было получено 19 тыс. тонн газолина, 18,8 тыс. тонн были отправлены на распределение по фракциям, также было получено 7,3 тыс. тонн технического бутана и 11,4 тыс. тонн нафты».