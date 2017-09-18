Официальный курс маната к мировым валютам на 18 сентября

2017-09-18 09:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 сентября установлен на уровне 1,7007 и 2,0309 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.