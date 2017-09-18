В Госдепе прокомментировали встречу Лаврова и Тиллерсона

2017-09-18 10:15 | www.apa.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нью-Йорке подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуаций во время военных операций в Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.





«Они подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуаций во время военных операций в Сирии, сокращению насилия и созданию условий для дальнейшего продвижения женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254», — говорится в сообщении представителя госдепа.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств сообщила, что Лавров и Тиллерсон обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации Минских соглашений по Украине.

Тиллерсон и Лавров прибыли в Нью-Йорк на 72-ю сессию Генассамблеи ООН.





