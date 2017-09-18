Азербайджан повысил добычу золота в 3 раза

2017-09-18 11:03 | www.apa.az | 4

В январе-августе 2017 года Азербайджан произвел 3934,5 кг золота, что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете статистики, в результате запасы готовой продукции золота на 1 сентября составили 0,03 кг.

За отчетный период в стране произведено 213,6 кг серебра, что на 15,5% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период. В результате запасы готовой продукции на 1 сентября составили 0,01 кг.