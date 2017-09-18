Стоимость нефти повышается на сигналах о росте спроса на нефтепродукты

2017-09-18 10:03 | www.trend.az | 4

Мировые цены на нефть растут утром в понедельник на сигналах о росте спроса на нефтепродукты и статистике о снижении буровых установок в США, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 08.42 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14%, до 55,70 доллара за баррель. Цена поднялась выше 55 долларов впервые с 19 апреля в ходе торгов среды. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,10%, до 50,49 доллара за баррель.

Цены на нефть растут на прогнозах организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и Международного энергетического агентства (IEA) о росте спроса на энергоресурс и производные продукты в связи с сокращением добычи в августе. Так, по данным IEA, исполнение сделки по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК выросло до 82% в августе с 75% в июле. Добыча в отчетном месяце сократилась на 210 тысяч баррелей нефти в день, до 32,67 миллиона баррелей.

Кроме того, спрос на нефть поддерживается данными американской статистики. Согласно данным BHGE, по итогам завершившейся 15 сентября рабочей недели число буровых установок в США уменьшилось на восемь штук, или на 0,85%, до 936 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 430 штук, или в 1,85 раза.

Число нефтяных буровых установок сократилось на семь, или на 0,92%, до 749 единиц. Количество газодобывающих установок опустилось за неделю на одну штуку, или на 0,53%, до 186 штук.