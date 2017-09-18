Президент Венесуэлы назвал себя карибским Сталиным

2017-09-18 09:59 | www.oxu.az | 4

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что у него и Иосифа Сталина есть общие черты.

Как передает Oxu.Az, такое заявление он сделал в эфире телеканала Venezolana de Television.

«В мире существуют люди, которые считают меня карибским Сталиным. Да, я похож. Взгляните на меня в профиль, - сказал президент.

Тем ни менее Мадуро отметил, что многие мировые лидеры, которые критикуют его, поступают гораздо более жёстко. Он привёл в пример председателя правительства Испании Мариано Рахоя. По словам Мадуро, Рахой отправил в Каталонию полицию, чтобы задержать 700 мэров.

«Кто действует как диктатор? Мадуро, который позволяет оппозиции провести плебисцит, или Рахой, который не хочет, чтобы Каталония могла высказаться?», - закончил он.

Н.О.