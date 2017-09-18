США и Южная Корея проведут совместные военные учения

2017-09-18 10:04 | www.oxu.az | 4

Соединенные Штаты и Южная Корея планируют в октябре очередные совместные военные учения с участием американской ударной группы во главе с атомным авианосцем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, соответствующий доклад южнокорейского минобороны был представлен в парламенте в понедельник, 18 сентября.

Название авианосца, который предполагается задействовать в мероприятии, пока неизвестно.

Информация об этом появилась вслед за проведением в КНДР очередных ядерных и ракетных испытаний.

Вашингтон, Сеул и Токио проведут совместные учения на случай ракетного удара со стороны КНДР в начале октября.

В пятницу, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету неустановленного типа из района Сунан в своей столице Пхеньяне в восточном направлении. Ранее, 3 сентября, КНДР провела успешное подземное испытание водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты.

Н.О.