Туркменистан сокращает использование озоноразрушающих веществ

2017-09-18 10:24 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан поэтапно сокращает использование озоноразрушающих веществ (ОРВ), говорится в сообщении Госкомитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам страны.

"Озоноразрушающие вещества в нашей стране по-прежнему используются, но в регулируемом международными соглашениями объёме в качестве хладагентов в промышленном и коммерческом холодильном оборудовании, системах кондиционирования воздуха и других целях",- сказано в материале.

С 2012 года в Туркменистане реализуется Государственная программа по постепенному выводу из обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), действие которой продлится до 2020 года. Далее планируется использование только рециркулированных и восстановленных ОРВ, а к 2040 году – полный вывод их из обращения.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)