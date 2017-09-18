В Азербайджане стартовали широкомасштабные учения

2017-09-18 11:35 | www.apa.az | 7

Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, 18-го сентября стартовали широкомасштабные учения с участием различных видов и родов войск.



Как сообщили АПА в Минобороны, на учения привлекаются до 15.000 личного состава военнослужащих, более 150-ти единиц танков и бронетехники, до 120-ти ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.



Учения продлятся до 22-го сентября.