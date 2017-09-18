США забыли Армению, оправдываться пришлось в Ереване проармянским конгрессменам

2017-09-18 10:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - С приходом к власти в Вашингтоне команды Дональда Трампа США забыли про Армению. Однако, деньги то армянское лобби платит американским чиновникам исправно, так что пришлось им оправдываться в Ереване за забвение, которому была предана Армения в США. При этом, конечно, всю вину за это, конгрессмены завуалировано свалили на Россию.

Как пишет радио «Эхо Кавказа», к годовщине независимости в Ереван прибыла большая делегация американских конгрессменов, которую, разумеется, инициировал вовсе не Белый дом, а конгрессмен армянского происхождения Джеки Спир Канчелян. В состав делегации вошли конгрессмен Фрэнк Паллон, который еще во время землетрясения в Спитаке доставлял в Армению американскую помощь, еще один конгрессмен армянского происхождения Анна Эшу, а также конгрессмен Дэвид Валадао, по чьей инициативе Конгресс решил выделить дополнительные средства для операций по разминированию в Нагорном Карабахе, и еще парочка проплаченных армянским лобби защитников интересов Армении.

И тут же армянское экспертное сообщество стало восхвалять армяно-американские отношения, которые сегодня, по сути, только и сводятся к мелким подачкам, которые пробивают проармянские конгрессмены и сенаторы. И пошли разговоры о том, что якобы, несмотря на то что в 2014 году Армения стала членом Евразийского союза ПОД ПРЕССИНГОМ России, в мае того же года был подписан знаменательный договор между Арменией и США, называемый Trade & Investment Framework Agreement, т.е. рамочное соглашение о торговле и инвестициях. По мнению наивных армянских экспертов, это было не проходное соглашение, которое периодически Вашингтон заключает с самыми разными странами, а намек, что Вашингтон не собирается уступать Армению в экономическом плане России.

При этом, армянские эксперты признают, что в течение последних двух лет отношения Армении и США как-то застопорились и не сдвинулись с места и никаких инвестиций, которые ожидала Армения, из Соединенных Штатов не поступало.

Это, кстати, чистая правда. Ничего из того, что обещали конгрессмены и сенаторы, которые берут деньги за продвижение армянских интересов, не сбылось. При этом в Вашингтоне считают, что не имеет смысла вкладывать в страну с ужасающим уровнем коррупции и с тотальной зависимостью от России - главного политического оппонента США на сегодняшний день.

Не однократно официальные лица США, в том силе и посол в Армении, заявляли в лоб армянским властям, что Россия использует коррупционные схемы с целью влияния на решения официального Еревана. И вот на таком фоне горстка граждан США армянского происхождения и американцев, существующих на деньги армянского лобби, совершает визит в Ереван, оплаченный, опять же, явно не Белым домом. Ясно, что надеяться на что-либо значительное в армяно-американских отношениях не стоит, и этот визит лишь попытка отработать армянские деньги, на которые припеваючи живут американские конгрессмены.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)