В Баку прошла презентация грандиозного чемпионата AZFAR Business League - ABL Cup 2017/18 (ФОТО/ВИДЕО)

2017-09-18 10:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Baku Business Center состоялась презентация чемпионата AZFAR Business League - ABL Cup 2017-2018, сообщает Trend Life. Основной целью турнира является популяризация и развитие мини-футбола в корпоративной среде, а также способствовать повышению интереса к спорту и физической культуре среди населения. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется компаниями ASEP при поддержке Azfargroup. Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет АBL.

Генеральный директор компании ASEP (AZFAR SPORTS EVENTS AND PROMOTION) Андрей Сарычев подчеркнул, что чемпионат формата и масштаба ABL Cup 2017-2018 проводится в Азербайджане впервые, и пройдет на профессиональных полях компании AZFARGROUP. Компания ASEP профессионально занимается организацией спортивных мероприятий. На высоком организационном уровне компания проводит корпоративные футбольные турниры. Крупным компаниям, имеющим подразделения и филиалы, предлагаются внутренние турниры.

«Компания ASEP создана на базе AZFARGROUP, которая оперирует мини-футбольными полями – это 14 локаций и 29 стадионов в Баку и Сумгайыте, отвечающих самым высоким международным стандартам ФИФА с высококачественным сервисом, оборудованными самой современной инфраструктурой – новыми раздевалками, душевыми, кафе и зоной отдыха. Мы надеемся, что дебютный турнир ABL Cup 2017/18 станет уникальным событием в спортивной жизни страны, запомнится своей уникальной соревновательной и красочной атмосферой. У нас очень большие планы – создание женской и студенческой лиги, а в ближайшее время начинаем реализацию большого социального проекта – создание детских футбольных школ AZFAR», - отметил Андрей Сарычев.

На открытии презентации менеджер проекта Тарлан Мамедов выразил надежду, что турнир ABL Cup 2017-2018 вызовет громкий резонанс не только в корпоративных и спортивных кругах, но и в общественной жизни страны, превратившись в событие года.

«Наш главный девиз «Профессиональный подход к любительскому футболу». Это чемпионат для самых активных и передовых компаний Азербайджана. Участие в Бизнес-лиге будет способствовать развитию корпоративной культуры, укреплению внутрикорпоративных связей, упоминанию компании в СМИ и соответственно росту узнаваемости бренда среди клиентов и партнеров, популяризации и дальнейшему развитию корпоративного любительского футбола, повышению уровня спортивного мастерства у сотрудников, формированию позитивного отношения к спорту и физической культуре у сотрудников», - отметил Тарлан Мамедов.

Гостям был представлен промо-ролик чемпионата Azfar Business League - ABL Cup 2017-2018. Лицом чемпионата стал игрок сборной Азербайджана и команды "Карабах" Ричард Алмейда. Как известно, команда «Карабах» впервые в истории отечественного футбола вышла в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Координатор проекта Али Мурадов представил подробную информацию о регистрации команд, которые хотят участвовать в турнире по мини-футболу, формуле проведения и основных положениях турнира ABL Cup 2017/18, представил кубки и медали, которые будут вручены будущим победителям, рассказал о специальных призах от спонсоров лучшим игрокам чемпионата. Гостям был продемонстрирован мяч, который специально изготовлен для турнира ABL Cup 2017/18, а также форма игроков турнира. По желанию команды, форму может предоставить компания организаторов. Командам на выбор предоставят цветовую гамму и модельный ряд.

По условиям чемпионата, 32 команды будут разбиты на 8 групп, а далее развернется борьба за места с 1-го по 16-е (команды, занявшие 1-2 места в группе) и с 17-го по 32-е (команды, занявшие 3-4 места в группе). В рамках проекта будет проведен «Осенний Кубок» (октябрь-ноябрь, 2017) и «Весенний Кубок» (апрель-май, 2018). В июне 2018 года состоится Суперкубок между победителями сезонов.

Было отмечено, что создан специальный сайт чемпионата http://www.abl.az/az/, где представлена вся информация о командах и индивидуально о каждом игроке. Причем, в материалах будут указываться все тактико-технические характеристики команд и игроков, проведенных матчей, представлены анонсы, будет публиковаться интересная и полезная информация, различные фото- и видеоматериалы.

Оргкомитет АBL обеспечит тщательный отбор участников турнира, и на чемпионате будут представлены самые передовые и самые активные компании Азербайджана. Параллельно с организацией и проведением турнира осуществляется широкомасштабная PR-кампания, направленная на усиление привлекательности мероприятия, все этапы турнира будут широко освещаться в СМИ, радио и телевидении. Оргкомитет заблаговременно проинформирует СМИ о предстоящем событии, что позволит инициировать выходы публикаций о чемпионате до, во время и после его проведения.

Главный врач Hayat Clinic Нармин Мамедова отметила, что будет обеспечена высококвалифицированная медицинская помощь участникам чемпионата, на каждой игре будет дежурить профессиональная бригада врачей, готовых оказать оперативную помощь, последующее лечение и реабилитацию.

Выступившие на презентации маркетинг-директор AZFARGROUP Азер Гусейнов и участники чемпионата – заслуженный артист Азербайджана Мурада Дадашова ( команда MGP - M Group Production) и главный тренер и капитан команды Amrahbank Эльвин Гулиев отметили, что этот турнир положит начало новой спортивной традиции в любительском футболе, станет ярким событием в жизни страны, а бизнес-лига превратится в настоящий праздник для всех сотрудников компаний.

Напомним, что продолжается регистрация на ежегодный чемпионат ABL Cup 2017-2018. Полную информацию можно получить на сайте организатора www.asep.az, либо по телефонам: +99412 4047339, +99450 2952129.

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(Автор: Вугар Иманов) (Фото: Заур Мустафаев)