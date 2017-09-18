Пассажирка бакинского метро плюнула в машиниста

2017-09-18 10:20 | www.oxu.az | 6

Вчера около 14:30 на станции «28 Мая» Бакинского метрополитена произошел инцидент. Одной из пассажирок зажало руку дверью вагона. Машинист, не зная об этом, начал движение. Другие пассажиры сразу поспешили женщине на помощь и высвободили ее руку. Разъяренная женщина, сойдя на станции «Низами», оскорбила водителя и плюнула в него.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на media24.az, машинист спокойно отреагировал на оскорбление и продолжил движение.

Глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев подтвердил данную новость.

По его словам, женщина поздно сошла с вагона.

«Машинист сделал объявление, прежде чем закрыть дверь. Но женщина поздно сошла с вагона, поэтому ей зажало руку дверью. Машинист сразу открыл дверь», - отметил он.