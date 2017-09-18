Объявлены лауреаты премии «Эмми» – ФОТО

2017-09-18 10:26 | www.oxu.az | 5

Сериалу «Рассказ служанки» присуждена премия «Эмми» в главной номинации, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters. При этом исполнительница главной роли Элизабет Мосс получила приз в номинации «Лучшая актриса драматического сериала».

Лучшим комедийным сериалом признан «Вице-президент», а сыгравшая в нем Джулия Луис-Дрейфус в шестой раз подряд получила премию в номинации «лучшая актриса» в этом жанре.

Приз в номинации «лучший актер в драматическом сериале» получил Стерлинг Браун за работу в сериале «Это мы», а лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, сыгравший в сериале «Атланта».

Лучшим мини-сериалом признана работа «Большая маленькая ложь», а сыгравшая в этом сериале Николь Кидман получила приз в категории «Лучшая актриса в мини-сериале». Лучшим актером, сыгравшим в этом жанре, признан Риз Ахмед за работу в мини-сериале «Однажды ночью».

Премии в номинации «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» удостоен Алек Болдуин за пародию на президента США Дональда Трампа в шоу «Субботним вечером в прямом эфире». За пародирование в этом же шоу соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон приз достался Кейт Маккиннон.

Номинанты на премию «Эмми» были объявлены в июле. 69-я церемония вручения награды состоялась 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Премия «Эмми» за выдающиеся достижения в шоу и сериалах является главной наградой в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.

A.C.

