Профицит счета текущих операций нефтегазового сектора Азербайджана составил $3 млрд

2017-09-18 10:47 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в первом полугодии 2017 года составил 786 миллионов долларов, следует из платежного баланса Центрального банка страны, обнародованного в понедельник.

Согласно платежному балансу, профицит счета текущих операций нефтегазового сектора Азербайджана составил три миллиарда долларов. В первом полугодии 2016 года это были два миллиарда долларов.

При этом профицит текущего счета по нефтегазовому сектору полностью покрывает дефицит счета по ненефтяному сектору в 2,2 миллиарда долларов, который по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года сократился на 21,4 процента (635 миллионов долларов).

Дефицит финансового счета в первом полугодии прошлого года в размере 2,2 миллиарда долларов сменился в отчетный период профицитом в 398 миллионов долларов.

Анализ платежного баланса по секторам показал, что, как и в предыдущие годы, в течение отчетного периода внешнеэкономические операции в нефтегазовом секторе имели положительное сальдо, а в ненефтяном секторе - отрицательное.

Общий объем внешнеторгового оборота в первом полугодии 2017 года составил 10,7 миллиарда долларов, а положительное сальдо внешнеторгового баланса находилось на уровне 3,5 миллиарда долларов.

За отчетный период Азербайджан провел торговые операции со 171 страной. При этом 14 процентов торгового оборота пришлись на страны СНГ, 86 процентов - на другие страны.

Резервные активы Азербайджана по итогам отчетного периода выросли на 1,4 миллиарда долларов, тогда как в аналогичный период 2016 года наблюдалось снижение на уровне 1,25 миллиарда долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Натаван Эфендиева)