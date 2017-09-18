ВС Турции начали широкомасштабные военные учения на границе с Ираком и Сирией

2017-09-18 10:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Вооруженные Силы (ВС) Турции приступили к широкомасштабным военным учениям в турецкой провинции Шырнак, на границе с Ираком и Сирией, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, в настоящее время также осуществляются военные операции на территории Ирака против террористической организации РПК.

О количестве военной техники и личного состава ВС Турции, привлеченных к участию в военных учениях не сообщается.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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