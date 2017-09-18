Работа в Азербайджане: Выучи иностранные языки, чтобы получать 200 манатов – ВИДЕО

2017-09-18 10:36 | www.oxu.az | 4

В наше время люди чаще всего ищут работу в интернете. Просматривая различные вакансии на сайтах по поиску работы, обращаешь внимание на несоответствие требований работодателя и предлагаемой им зарплаты. На должность с невысокой зарплатой требуется кандидат с большим опытом и целым рядом навыков.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, к примеру, на должность менеджера по продажам требуется человек с высшим образованием, владеющий минимум двумя иностранными языками, имеющий опыт работы от 1 до 3 лет. При этом зарплата составляет 200 манатов.

Требования к кандидату на должность официанта, где зарплата составляет 200-400 манатов, следующие: знание, помимо азербайджанского, русского и английского языков, опыт работы 3 года, приятная внешность.

В одном из объявлений в Гяндже требуется обычный продавец. Одним из обязательных условий является знание иностранного языка. Зарплата составляет 200 манатов.

Электрик должен иметь высшее или среднее образование и знать русский язык.

По словам специалиста по человеческим ресурсам Салеха Гасанова, низкооплачиваемый труд на самом деле не приведет к развитию компании в долгосрочной перспективе.

«В любом случае, если требуешь качественную работу, надо платить соответственно. Невозможно добиться развития от работника, если он получает низкую зарплату и работает без мотивации», - отметил он.

Э.А.

