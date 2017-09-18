Американские ВВС провели учения в Южной Корее – СМИ

2017-09-18 10:57 | www.trend.az | 5

Два американских бомбардировщика B-1B с Гуама и четыре истребителя пятого поколения F-35B с базы в Японии совместно с южнокорейскими истребителями F-15K провели в понедельник учения в небе над Южной Кореей. Самолеты поразили тренировочные цели, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

По его данным, учения стали ответом на недавние провокации КНДР. После совместных маневров американские самолеты вернулись в постоянное место дислокации.

Учения состоялись через трое суток после очередного ракетного испытания Пхеньяна. КНДР осуществила 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты над северным японским островом Хоккайдо. Ракета упала в Тихий океан, пролетев 3,7 тысячи км. Перед этим, 3 сентября, Пхеньян заявил о проведении шестого ядерного испытания.