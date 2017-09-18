Беларусь получила первую партию китайских бронеавтомобилей "Дракон"

2017-09-18 11:00 | www.trend.az | 5

Беларусь получила первую партию китайских бронеавтомобилей "Дракон", заявил в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" министр обороны Андрей Равков, передает Белта.

Первая партия бронеавтомобилей "Дракон" была получена недавно и состояла из 10 единиц. Кроме того, в Беларусь из Китая доставлены автомобили повышенной проходимости "Богатырь". Общее количество прибывших автомобилей - 30 единиц.

Андрей Равков отметил, что сотрудничество с Китаем - одно из направлений, по которому осуществляется совершенствование технической базы Вооруженных Сил. Приоритетом в модернизации технической базы ВС является сотрудничество с Россией. Также белорусская армия закупает новинки, которые производят отечественные предприятия военно-промышленного комплекса: бронеавтомобили "Кайман", V1, противотанковый ракетный комплекс "Шершень", реактивная система залпового огня "Полонез". Что касается системы "Полонез", министр рассказал о ее задействовании во время учений "Запад-2017" без непосредственного применения. Отрабатываются тактические действия.

Министр обороны отметил, что сейчас в мире небольшое количество государств самостоятельно могут противостоять крупным военным угрозам, например, региональным военным конфликтам. "Естественно стремление Беларуси состоять в коалиционных, союзнических отношениях с другими государствами, с которыми можно противостоять этим военным угрозам. При разработке замысла учения "Запад-2017" исходили из этого", - сказал он.

При этом Андрей Равков особо подчеркнул, что Беларусь не оценивает нынешнюю военно-политическую обстановку как военную угрозу.