На проходящем в Тбилиси саммите рассказали об опыте Азербайджана в сфере борьбы с туберкулезом

2017-09-18 12:05 | www.apa.az | 6

В столице Грузии Тбилиси началась международная конференция, посвященная борьбе с туберкулезом.



Как сообщает грузинское бюро АПА, в мероприятии, которое продлится 2 дня, принимают участие депутаты парламентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана.



В своем выступлении на конференции председатель комитета парламента Грузии по здравоохранению и социальным вопросам Акакий Зоидзе указал на важность проведения мероприятия. Он отметил, что представители стран-участниц конференции расскажут о своем опыте в сфере борьбы с туберкулезом.



«На мероприятии будут определены вопросы, которые войдут в повестку дня запланированной в ноябре в Москве встречи министров здравоохранения стран Восточной Европы и Центральной Азии»,-сказал Зоидзе.

Замминистра труда, здравоохранения и социальных вопросов Грузии Нино Бердзули отметила, что в странах Восточной Европы и Центральной Азии широко распространился туберкулез: «С этой болезнью нужно бороться сообща. Без политической воли борьба с туберкулезом эффективной быть не может. Все члены общества и правительство должны тесно сотрудничать в этой сфере».

Замминистра рассказала об успехах в сфере борьбы с туберкулезом в Грузии и о предстоящих вызовах.

Отметим, Азербайджан на саммите представляет депутат Садагат Велиева. Она приняла участие в обсуждениях и рассказала об опыте и успехах Азербайджана в сфере борьбы с туберкулезом.