Формула 1: Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Сингапура» – ВИДЕО

2017-09-18 10:47 | www.oxu.az | 4

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Сингапура», которое прошло в гонках класса «Формула 1».

Как передает Oxu.Az, вторым к финишу пришел Даниэль Риккардо из Red Bull. А третьим стал Валттери Боттас из Mercedes.

Отметим, что в начале гонки два пилота «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен, а также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен попали в аварию, в результате чего сошли с трассы.

Гонка

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 58 кругов

2. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +4,507

3. Валттери Боттас (Мерседес) +8,800

4. Карлос Сайнс-младший (Торо Россо) +22,822

5. Серхио Перес (Форс-Индия) +25,359

6. Джолион Палмер (Рено) +27,259

7. Стоффель Вандорн (Макларен) +30,388

8. Ланс Стролл (Уильямс) +41,696

9. Ромен Грожан (Хаас) +43,282

10. Эстебан Окон (Форс-Индия) +44,795

Э.А.

